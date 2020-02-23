Синоптики предупредили украинцев о существенном ухудшении погоды в понедельник. В Украине ожидается сильный штормовой ветер, который придет благодаря встрече двух циклонов - Юлия и Ксантиппа.

Так, Юлия одарит Украину сильными осадками в виде дождя и мокрого снега завтра, 24 февраля. А порывистый ветер будет не просто сильным, а очень сильным - 22-28 метров в секунду по всей стране, кроме Карпат. Там ожидается ветер со скоростью до 40 м/с, рассказала метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

Сообщается, что в течение следующего дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье.

Ожидается, что столицу Украины Юлия придет уже ближайшей ночью. В Киеве сначала пойдет дождь, потом он перейдет в мокрый снег.

"Очень, очень осторожно под деревьями, билбордами, шаткими конструкциями, неуверенными крышами и, вообще, лучше убрать с балконов и дворов все, что может легко летать. Ну и выбирайте особенно внимательно место для парковки автомобиля", - предупредила Диденко.

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Напомним, что официальный прогноз завтра предвещает сильный дождь и мокрый снег практически над всей территорией Украины.

Ранее "Страна" писала о погоде на сегодня. Так, 23 февраля в Украине также пройдут осадки.