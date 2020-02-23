Украинский телеканал "Интер" показал советские фильмы 22 февраля про десантников. А 23 февраля повторил их

Как говорится на сайте телеканала, в 11:00 вчера был показал фильм "В зоне особого внимания", а в 12:50 его вторая часть – "Ответный ход". Сегодня, 23 февраля, их повторили (в 05:40 и 8:30 соответственно).

"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", - говорится в анонсе фильмов.

Скриншот: inter.ua

Уточним, что данные фильмы являются дилогией про учения советских десантников. Первая часть вышла в свет 1978 года, а вторая в 1981-м. Главную роль там сыграл Михаил Волонтир и Борис Галкин.

В 2014 году в Украине отменили празднования Дня защитника Отечества, перенеся его с 23 февраля на 14 октября.

В тоже время сегодня, как уже писала "Страна", запросы по 23 февраля вырвались в тройку лидеров запросов Google из Украины.