Погода в Украине в понедельник принесет дожди, а для некоторых регионов - мокрый снег. Территория страны в этот день прогреется до 10 градусов тепла.

Так, по информации украинского Гидрометцентра, завтра, 24 февраля, почти над всеми регионами прольется дождь с мокрым снегом. Без осадков останутся только Запорожье и юг Украины. В свою очередь в Карпатах ожидается сильный снег и метели.

Метеорологи сообщили о том, что в Сумской области будет холоднее всего - там столбики термометра будут колебаться на уровне -1 +1 градусов. Традиционно, тепло посетит Одесский регион, там воздух прогреется до +8 +10 градусов тепла.

Что касается столицы, то там термометр покажет о 3 до 5 градусов тепла. В Киеве также прогнозируют дождь и мокрый снег.

Ранее мы писали о том, что из-за теплой зимы в Украине уже расцвели предвестники весны - нежные первоцветы. В связи с этим сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника объявили флешмоб "Сбережем первоцветы".

"Страна" сообщала о том, что сегодня также на территории Украины ожидается мокрый снег.