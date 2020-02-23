Полицейский охраны в Одесской области во время поездки на мотоцикле "Днепр" убил человека. Известно, что неосторожный водитель был пьян. Теперь он может сесть в тюрьму на 8 лет.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований в соцсети.

Сообщается, что в субботу, 22 февраля, около 17:00 в селе Белгород-Днестровского района области правоохранитель не справился с управлением мотоциклом "Днепр МТ-11", из-за чего транспорт перевернулся. Так, в результате ДТП погиб пассажир мотоцикла, а водитель получил телесные травмы.

Следователи установили, что правоохранитель был пьян - в его крови было обнаружено 2,03 промилле алкоголя. На данный момент решается вопрос о вручении полицейскому "пидозры" и избрании меры пресечения.

Правоохранителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Скриншот: ГБР в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что в селе Черляны Львовской области произошло ДТП с участием пешеходов. В компанию людей, находившихся на тротуаре, въехал 39-летний водитель автомобиля "Таврии", который находился в наркотическом опьянении.

Также "Страна" сообщала, что под Львовом на дне озера нашли Audi с мертвыми телами.