Пользователи социальных сетей из украинской столицы продолжают получать платежки за отопление c запредельно большими цифрами.

Так, например, жительница Киева Светлана Терещенко опубликовала на своей странице в Facebook фотографию очередной платежки, согласно которой ей необходимо заплатить за отопление квартиры в январе 53 тысячи гривен.

Светлана попросила своих друзей и подписчиков в соцсети поделиться советами касательно того, куда обращаться с этой проблемой. По словам киевлянки, за первый месяц 2020 года ей насчитали в 26 раз больше газа, чем она потребила.

"Кто-то сталкивался со стоимостью отопления 355 грн за м.кв.? Квартира 4-х комнатная потребила, по подсчетам КТЕ, в январе 39 Гкал!!!! Счетчик есть, но пока не опломбирован. Реальное потребление 1.5 Гкал! К оплате почти 53 000 грн. Поделитесь опытом, что с этим делать?", - пишет Светлана.

Скриншот: Facebook

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских. По его словам, коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления, но в феврале будут самыми низкими за всю зиму.

Напомним, что "Страна" писала о том, как пенсионеры в селах получают космические платежки и почему субсидии не спасают.

Также мы сообщали, что знаменитый голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой он должен заплатить за газ, которого у него нет уже 4 года, 706,71 гривну.