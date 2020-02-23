Украинские пограничники отказали в пропуске в страну двух российских лекторов, которые работают в сфере массовой информации и летели в Киев с целью провести лекции о копирайтинге и искусстве поиска вдохновения.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Жителя Санкт-Петербурга 1986 года рождения, работающего журналистом и писателем, задержали в аэропорту "Киев" во время оформления рейса Минск - Киев.

"Но факт, что этот пассажир "искал вдохновение" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве. Тем самым рейсом с той же целью по приглашению той же организации в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным погранслужбы, россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, которые ведут деятельность на временно оккупированном крымском полуострове. "В своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев", - отметили пограничники.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года. Они улетели в Минск обратным рейсом.

Как сообщает "Украинская правда", россиян зовут Александр Мурашев и Екатерина Белоусова. Они заявлены как лекторы на курсе журналистики образовательной платформы "Свободная". Мурашов является писателем и заместителем главного редактора российского издания "Сноб", автором проектов "Нормальные люди" и "Другая школа".

Екатерина Белоусова - директор по коммуникациям в RateHawk, ZenHotels, Ostrovok, бывший директор по коммуникациям Lingualeo.

Как сообщала "Страна", российской блогерше Митрошиной на три года закрыли въезд в Украину.

А радикала, который сорвал ее лекцию в Киеве, суд оправдал.