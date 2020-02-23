Южная Корея стала страной с самым быстрым распространением коронавируса, не считая Китай. За один день количество инфицированных там удвоилось.

Так, в субботу, 22 февраля, корейский Минздрав отчитался о 229 новых случаях заражения вирусом COVID-19. Таким образом, общее количество пострадавших от эпидемии достигло здесь 433 человек, передает ВВС.

Заместитель главы ведомства Ким Ган Нип заявил о "серьезном уровне" распространения вируса в Южной Корее. На данный момент в стране погибли уже два человека.

Стоит отметить, что по количеству зараженных коронавирусом Южная Корея заняла второе место после Китая.

Опасная эпидемия активно распространяется и в Европе. По состоянию на воскресенье, 23 февраля, в Италии, количество зараженных превысило 100 человек.

Также мы писали, что в госпитале "Новые Санжары" у одной из проходящей карантин иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.