Президент США Дональд Трамп пытается заблокировать выход мемуаров его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и надеется, что в Белом доме книгу Болтона по крайней мере "почистят" перед выходом в свет.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Президент предупредил своих адвокатов, что Болтону нельзя разрешать публиковать детали обсуждения с президентом вопросов нацбезопасности, потому что они засекречены. Источники сказали, что Трамп выступает против выхода книги Болтона до президентских выборов, которые должны состояться в ноябре. В то же время президент США не против, чтобы мемуары вышли, когда он покинет Белый дом. "Когда я покину офис, он сможет сделать это", - якобы заявил Трамп.

"Мы намерены постараться заблокировать публикацию книги", - заявил Трамп представителям американской прессы в начале февраля. Напомним, книга мемуаров под заглавием "Комната, в которой это случилось" уже готовится к публикации.

Как сообщала "Страна", Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа.

Ранее Болтон заявил, что Трамп приостановил военную помощь Украине из-за дела Байдена.