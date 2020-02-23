Под зданием Офиса президента в воскресенье 23 февраля прошел митинг-пикет за отставку Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел. На акцию протеста пришло около 100 человек. Митингующие кричали "Аваков - Черт" и требовали не назначать Авакова на другие должности в структурах власти. Во время акции произошла потасовка с правоохранителями.

Об этом сообщает Hromadske.

"Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасный, токсичный и должен уйти с должности", - отметила активиста Лиза Жарикова.

Акцию также посетил Виталий Коломиец, адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году Яны Дугар. По его словам, Аваков создал систему, при помощи которой систематически запугиваются свидетели и совершается препятствование работе экспертов в этом деле.

Участники акции протеста также хотели оставить у здания ОП плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом на месте подписи президента Украины Владимира Зеленского.

На акции также отметился радикал Сергей Стерненко, который в 2018 году убил человека в Одессе. "Аваков - это второй черт в стране после Медведчука", - сказал Стерненко.

Когда участники акции пытались повесить на Офис президента плакаты с требованиями об отставке Авакова возникла потасовка с полицией. Стражи порядка плакаты сорвали.

Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.



Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Напомним, депутат Илья Кива ранее заявлял, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка пытается организовать отставку главы МВД Арсена Авакова.

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