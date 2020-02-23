Российский певец Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" группу Go-A с песней "Соловей" на украинском языке.

Об этом Юрий Лоза сообщил "Газете". "Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую "мельницу", а пиарить и продвигать свою культуру. Когда у нас поймут, будет очень хорошо. Я об этом говорю уже много-много лет. Нам нужно сделать то же самое - послать человека с русской песней, не ставя перед ним задачу победить на Евровидении. Нам победа не нужна. Нам нужно продвигать свою культуру", - заявил музыкант.

Лоза привел в пример певца Диму Билана, который единственный выиграл конкурс с песней на английском языке, а после победы поехал на гастроли по России. По мнению музыканта те, кто выступал на национальных языках, гастролируют по миру, потому что у них есть изюминка. В частности, Патрисия Каас заняла на "Евровидении" восьмое место и поехала в европейское турне.

"Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны. А вот, скажем, англоязычные русские, азербайджанцы, украинцы не нужны никому, у них своих таких полно", - отметил он.

Как сообщала "Страна", Юрий Лоза назвал причиной смертельной болезни певицы Юлии Началовой омолаживающие процедуры.

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