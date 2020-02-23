Директор украинского оборонного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", попался на взятке. Руководитель завода собирался взять 5 тысяч долларов за аренду помещения предприятия.

Об этом информирует пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

В пятницу, 21 февраля, сотрудники прокуратуры зафиксировали факт получения 5 тысяч долларов директором "Шосткинского казенного завода "Звезда" в качестве взятки.

"Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося на территории завода, который входит в состав ГК "Укроборонпром", - сообщили в прокуратуре.

На данный момент преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а сумма взятки была изъята правоохранителями. Ему было выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 22 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Скриншот: Военная прокуратура в Фейсбук

Напомним, что Виктор Чумак, который занимал должность главного военного прокурора а сейчас является замом генпрокурора Рябошапки, выступил за ликвидацию ГК "Укроборонпром".

Также мы писали, что заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем подсчитал, что в день в "Укроборонпроме" крали по 300 тысяч гривен.