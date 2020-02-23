Турецкая сторона не соблюдает условия сочинских договоренностей по Сирии, достигнутых на встрече Эрдоган с Путиным в Сочи.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря президента РФ, можно говорить однозначно о том, что Анкара не соблюдает договоренности, в которых указывалось, что "именно Турция должна будет обеспечивать" разведение сил и вывод тяжелых вооружений в Идлибской зоне деэскалации.

"Однако террористы Сирии по-прежнему "прекрасно вооружены" и получают "очень опасные образцы" военной техники, и все это "не способствует нормализации обстановки", - добавил Песков.

Как сообщалось, в минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой вопросы стабилизации в Идлибе.

Напомним, во время встречи в Сочи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган также договорились об отмене практически всех экономических санкций, введенных Россией в отношении Турции. Основной темой переговоров в Сочи стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и военно-техническое сотрудничество.