Президент Украины Владимир Зеленский находится в контакте с руководством донецкого клуба Шахтер для координации процесса отправки самолета футбольной команды в Китай для эвакуации оттуда оставшихся граждан Украины.

Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, передает "Интерфакс".

Представитель донецкого клуба отметил, что процесс с отправкой самолета в Ухань является достаточно сложным и требует определенных усилий.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - заявил Палкин.

Он также сообщил, что Шахтер занимается подготовкой лайнера к отправке совместно с компанией SkyUp.

"Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы", - добавил гендиректор клуба.

Напомним, что проживающая в Ухане украинка Анастасия Зинченко в начале февраля заявила, что посольство Украины в КНР не разрешило ей эвакуироваться на родину из-за собаки.

Также мы писали о том, что футбольный клуб Шахтер готов отправить за украинкой Анастасией Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки, свой клубный самолет. Вместе с ней заберут других наших граждан.