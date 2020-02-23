В Италии, где сейчас активно распространяется смертельный коронавирус Covid-19, количество зараженных превысило 100 человек.

Об этом сообщает информагентство BNO News, которое публикует актуальные данные о распространении коронавируса.

Так, по состоянию на 14:00 по киевскому времени в Италии было зафиксировано еще 53 случая инфицирования коронавирусом. Всего, количество зараженных составляет 132 человека. Больше всего зараженных в государстве находилось на севере Италии, в частности в Ломбардии.

Ранее "Страна" cообщала, что Италия стала центром распространения коронавируса в Европе. Сейчас там блокируют целые города, а украинские заробитчане боятся травли на родине.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что окно возможностей борьбы с коронавирусом скоро закроется.