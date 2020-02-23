В Италии закрытие Венецианского карнавала может пройти ранее 25 февраля из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Число зараженных вирусом Covid-19 выросло до 100 человек. В стране отменили даже футбольные матчи.

О досрочном закрытии карнавала сообщают "РИА Новости".

Власти Венето пообещали принять самые "решительные и суровые меры", объявить о них планируется в ближайший час после того, как городе выявлено два случая заболевания. А всего по Италии число случаев заражения коронавирусом превысило сотню.

Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.

Как сообщала "Страна", Италия стала центром европейской эпидемии коронавируса.

В Италии скончалась уже вторая зараженная коронавирусом.