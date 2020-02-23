Американский инженер-любитель Майк Хьюз по прозвищу "Безумный" погиб при запуске самодельной ракеты в калифорнийской пустыне. На момент смерти ему было 64 года.

Об этом информирует вещательная корпорация BBC.

Сообщается, что ракета, которая стоила Хьюзу не только жизни, но и 18 тысяч долларов, потерпела крушение почти сразу же после запуска. Стоит отметить, что создатель летательного аппарата на паровом двигателе был апологетом теории о том, что Земля является плоской. Он хотел доказать это, полетев в космос и убедившись в этом лично.

В издании отметили, что видео запуска ракеты планировалось показать в эфире телепередачи "Астронавты-самоучки" для канала Science Channel.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Ранее мы писали о том, что Майк Хьюз в 2018 году совершил полет на самодельной ракете с паровой тягой. Он взлетел на высоту примерно 1875 футов (приблизительно 570 метров), после чего - приземлился с парашютом в пустыне Мохаве.

Также "Страна" сообщала, что американский хип-хоп-исполнитель Бобби Рэй Симонс, известный под псевдонимом B.o.B, объявил сбор средств на строительство спутников. Музыкант тоже хочет доказать, что Земля плоская.