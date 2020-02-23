Народный депутат от "Слуги народа" и глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает, что принятие в апреле прошлого года языкового закона (он также известен как закон о тотальной украинизации) заложило много рисков для общества.

Об этом он сообщил в интервью "Главкому".

"В этом языковом законе есть вопрос, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг", - сказал Ткаченко. По его словам, нардепы на базе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

"Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали слава Богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка", - сказал Ткаченко.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В мае его подписал тогда еще президент Петр Порошенко.

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