Российская космическая разведка следит за сумкой, которую в 2008 году потеряла в космосе американская астронавтка Хайдемари Стефанишен-Пайпер.

Об этом сообщили сотрудники центра разведки космической обстановки в составе ВКС России, передает телеканал "Звезда".

Сотрудники центра отметили, что слежка ведется за всеми объектами космического мусора без исключения.

Напомним, что американцы Стефанишен-Пайпер и ее напарник Стив Боуэн вышли в открытый космос в ноябре 2008 года. Потеря сумки произошла, когда астронавтка чистила инструменты от смазки, которая вытекла из специального оборудования.

Ранее мы писали о том, что российский малый спутник преследует американский космический летательный аппарат. Эксперты полагают, что эти действия направлены на нанесение ущерба военным связям и службам геолокации США.

Также "Страна" сообщала, что в январе американские астронавтки Джессика Меир и Кристина Кук 15 января вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и успешно провели работы по модернизации ее энергосистемы.