День 23 февраля - праздновавшийся в Украине как День защитника Отечества до 2014 года, но затем официально отмененный, вырвался в тройку лидеров запросов Google из Украины.

Так, в числе Google-трендов за сутки запросы "23 лютого свято" и "23 февраля Украина", "поздравляю с 23 февраля" закрепили за собой прочные позиции в лидерах поискового рейтинга.

Украинцы и украинки, несмотря на позицию властей, продолжают активно поздравлять с праздником и ищут о нем информацию в интернете.

Также украинцы ищут поздравления с Днем ангела Валентин, популярна также тема нацотбора на Евровидение и ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией в Италии, где число зараженных вирусом Covid-19 выросло до 79 человек.

Фото: trends.google

Как сообщала "Страна", год назад уже декоммунизированное 23 февраля также вырывалось в хиты украинского Google.

Год назад на заправке под Киевом экс-депутат открыл пальбу из-за поздравления с 23 февраля.