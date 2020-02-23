Официально отмененный праздник 23 февраля вырвался в лидеры запросов Google из Украины
День 23 февраля - праздновавшийся в Украине как День защитника Отечества до 2014 года, но затем официально отмененный, вырвался в тройку лидеров запросов Google из Украины.
Так, в числе Google-трендов за сутки запросы "23 лютого свято" и "23 февраля Украина", "поздравляю с 23 февраля" закрепили за собой прочные позиции в лидерах поискового рейтинга.
Украинцы и украинки, несмотря на позицию властей, продолжают активно поздравлять с праздником и ищут о нем информацию в интернете.
Также украинцы ищут поздравления с Днем ангела Валентин, популярна также тема нацотбора на Евровидение и ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией в Италии, где число зараженных вирусом Covid-19 выросло до 79 человек.
Фото: trends.google
Как сообщала "Страна", год назад уже декоммунизированное 23 февраля также вырывалось в хиты украинского Google.
Год назад на заправке под Киевом экс-депутат открыл пальбу из-за поздравления с 23 февраля.