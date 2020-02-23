Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может пройти уже этим летом. Так, победитель поединка соберет все пояса WBO, WBA, WBC и IBF.

Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн в Twitter.

"Фьюри совершил что-то невероятное. Отдаю должное тренерам Шугару Хиллу и Энди Ли за великолепный план на бой. Нет смысла в трилогии с Уайлдером. Давайте сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира уже летом", - написал Хирн.

Скриншот: Эдди Хирн в Твиттер

Cтоит отметить, что титул чемпиона миар по версии WBC Фьюри получил в противостоянии с Деонтеем Уайлдером, где одержал победу над американцем техническим нокаутом в седьмом раунде.

Что касается Джошуа, то лето у него может выдаться достаточно трудным, так как на июнь у него уже запланирована защита поясов против боксера из Болгарии Кубрата Пулева. Также до конца года британец должен был встретиться с украинским бойцом Александром Усиком, однако теперь его планы могут измениться.

Напомним, что "Страна" писала о бое-реванше между непобежденными боксерами-супертяжами 31-летним Тайсоном Фьюри и 34-летним Деонтеем Уайлдером.

Также мы писали, что Тайсон Фьюри не исключает, что украинец Александр Усик станет его самым сложным соперником.