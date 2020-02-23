В Киеве до 22 марта движение по путепроводу рядом с Южным мостом ограничат из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

Движение ограничено с 22 февраля до 22 марта на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской. На выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста начали ремонт деформационных швов. Работы продлятся в два этапа: первый - до 7 марта, второй - до 22 марта. Во время работ движение частично будет ограничено.

Напомним, на метро "Майдан Незалежности" целый год будут ремонтировать эскалаторы, возможны задержки и давки.

Также стало известно, что Верховная Рада добавила на ремонт и строительство дорог почти 20 миллиардов гривен.

Как писала "Страна", на днях в Киеве кусок моста упал на проезжающий мимо автомобиль.