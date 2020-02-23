Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в Антхольце (Италия). В то же время представители команды заявили, что такое решение спортсмена было инициировано недавними обысками в его номере итальянской гостинницы.

Как отмечает издание "Чемпионат", Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности. Однако, спортсмен все еще может принять участие в этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

Стоит отметить, что в субботу, 22 февраля, российский 28-летний биатлонист заявил о том, что задумывается об уходе из спорта из-за нападок.

В этот же день, прямо в разгар чемпионата мира, у российских биатлонистов прошли обыски. По некоторым данным, причиной стала украинская аккредитация тренера сборной Касперовича, а также то, что он мог заниматься транспортировкой допинга.

В то же время сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в классической эстафете 4х6 км на Чемпионате мира.