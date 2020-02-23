NASA представило фотографии, показывающие быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде. Агентство также зафиксировало здесь температуру воздуха в +20 градусов.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"6 февраля 2020 года метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю Антарктиды", - говорится в сообщении. Термометры на базе Эсперанса на северной оконечности Антарктического полуострова показали 18,3° C. Такая температура вызвала таяние на близлежащих ледниках.

Таяние ледников в Антарктиде. Фото: twitter.com/MichaelGalanin

Как сообщала "Страна", ученые повторили маршрут Миттельхольцера в Альпах и увидели, как катастрофически тают ледники.

Напомним, в Исландии от ледника откололась огромная глыба и едва не убила туристов на берегу.