В госпитале "Новые Санжары" у одной из проходящей карантин иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни. После медосмотра пациентке вызвали "скорую".

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В воскресенье, 23 февраля, медики рассказали, что находящиеся в медцентре в Новых Санжарах эвакуированные из Уханя и обслуживающий персонал чувствуют себя хорошо. Только у одной госпитализированной иностранки зафиксировано обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

"У нас все хорошо, за одним исключением - у иностранной гражданки была боль в животе. После обследования оказалось, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Женщине оказали помощь", - заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

В свою очередь замминистра Виктор Ляшко заявил, что после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведена консультация с профильным областным специалистом. После осмотра было принято решение вызвать карету скорой помощи для проведения дополнительного обследования.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - написал Ляшко.

Чиновник отметил, что на данный момент женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков ОРВИ или коронавируса у нее и других людей в карантине нет.

Скриншот: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в госпиталь "Новые Санжары", поднялась температура.

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