В Николаевской области рейсовый автобус, в котором находились 12 пассажиров и водитель, столкнулся с грузовиком с цистерной. В ДТП пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

ЧП произошло около 18:30 22 февраля на 115 км автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевском районе. Грузовой автомобиль DAF с цистерной столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который ехал во встречном направлении по маршруту Маловарваровка - Центральный рынок.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика. С различными травмами их госпитализировали в больницы Николаева. Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" (ч. 1 ст. 286 УКУ).

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ДТП под Николаевом. Фото: mk.npu.gov.ua

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