По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в восточной Турции, недалеко от иранской границы. Первые толчки были зафиксированы 23 февраля, в 07:52 по Киеву.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил на пресс-конференции в Анкаре, что трое детей и четверо взрослых погибли во время землетрясения силой 5,7 балла, которое произошло в городе Хой, передает The Independent

Cообщается, что пять человек получили ранения и были доставлены в больницу, но другие остались в ловушке под обломками разрушенных зданий. Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.

По словам Сойлу, в регионе начались поисково-спасательные работы.

Отмечается, что аварийные бригады находятся в пути в горный регион, который известен сильными землетрясениями. Напомним, что в январе 40 человек погибли в результате катаклизма в восточном турецком городе Элязыг.

Также мы писали о том, что после подземных толчков, которые случились в Турции ранее в этом году, болельщики футбольного клуба Фенербахче оригинально поддержали пострадавших при землетрясении.