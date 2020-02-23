Комитет избирателей Украины по итогам анализа финотчета партии "Слуга народ" за IV квартал 2019 года (октябрь-декабрь) пришел к выводу, что правящая партия остается виртуальной политической силой, в работе которой возможна тенизация.

Согласно отчету "Слуг народа", партия в целом потратила 479 млн. грн., однако из них ни одной гривны - на заработную плату. В партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица. Такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге народа", как сообщает КИУ в Facebook.

Глава КИУ Алексей Кошель по этому поводу заявил следующее: "Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой.

На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в "тени", а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де- факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой".

По данным КИУ согласно отчетам других политических партий, в ВО "Батькивщина" числится 96 работников и более 600 ячеек, в "Европейской солидарности" - 39 официальных работников и 29 местных организаций со статусом юрлица, в "ОПЗЖ" 3 работника и 30 ячеек, в "Голосе" - 6 работников и 13 ячеек.

Согласно отчету за III квартал 2019 год. (период июль-сентябрь), партия "Слуга народа" официально не нанимала на работу ни одного человека и не тратила средства на заработную плату, при этом "слуги" потратили 240 млн гривен.

Данные других партий за указанный период: у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, у "Голоса" - 3.

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