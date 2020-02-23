В финале Нацотбора на Евровидение-2020 произошел технический сбой, который повлиял на исполнение песни тернопольского дуэта Tvorchi, ставших триумфаторами второго полуфинала Нацотбора на Евровидение.

Вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. Эту же информацию подтвердил менеджер группы. Кенни в комментарии за кулисами возмущался и обвинил в непрофессионализме технических работников.

Технический сбой значительн повлиял на пение Джеффри. К слову он был очень возмущен, говорил, что это "нулевой профессионализм", и что из-за одного человека, который не мог сделать свою работу они не смогли достойно выступить.

Впрочем, музыканты добавили, что если бы проблему исправили, они бы не стали выступать еще раз, потому что это не их ошибка, и их это оскорбляет. "Я не вернусь сюда больше никогда", - пообещал Джеффри.

Как сообщала "Страна", букмекеры опустили Украину на 22 место после победы группы Go-A в финале Нацотбора.

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