Украинская "комедия про АТО" - "Наши котики", которую продюсировала Ульяна Супрун и внук Бандеры провалилась в прокате, собрав меньше потраченных на киноленту бюджетных средств.

Об этом пишет "Таймер".

Фильм "Наши котики" позиционируется авторами как "кинокомедия об АТО". Бюджет картины составил 42 миллиона гривен, из которых более 10 миллионов выделило государство в лице Украинского культурного фонда и Государственное агентство по вопросам кино.

За 3 недели проката в 90 кинотеатрах фильм посмотрела 91 тысяча человек. Сборы составили всего 8 миллионов гривен.

При этом обзор фильма на YouTube-канале "Страны", который провела в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева, посмотрело 248 тысяч человек. То есть, в 2,7 раза больше. "Фильм трэш-комедия "Наші котики", который продюсировали Супрун и Степан Бандера, с треском провалился в прокате. Фильм в кинотеатрах просмотрели 91 тыс человек. Из госбюджета на него было потрачено 12 млн гривен наших с вами денег. При этом мой обзор фильма посмотрело 248 тысяч человек, на него было потрачено 0 грн наших с вами денег!", - написала на своей странице в Facebook Олеся Медведева.

Фото: facebook.com/olesia.medvedieva

Видео: Cтрана

Как сообщала "Страна", кардиохирург Тодуров прооперировал актера, который в фильме Ульяны Супрун сыграл сепаратиста по фамилии "Тодуров".