Украина продолжила снижение в таблице букмекеров для песенного конкурса Евровидение-2020 после победы группы Go-A в нацотборе. За ночь наша страна потеряла еще два места и теперь находится на 22 позиции.

Об этом свидетельствуют рейтинги букмекеров, опубликованные на сайте eurovisionworld.com.

Наиболее резкое падение случилось после того, как стали известны имена шести финалистов нацотбора, когда Украина опустилась на 20 строчку. Лидером у букмекеров является представитель Литвы, группа The Roop, которая выступит на конкурсе с песней On Fire. Второе место - у Италии и певца Diodato с балладой Fai rumore. Третья позиция у Швеции, еще не выбравшей своего конкурсанта.

По версии букмекеров, Украина займет 22 место на Евровидении-2020. Фото: eurovisionworld.com

Видео: UA перший

Как сообщала "Страна", триумфаторами второго полуфинала Нацотбора на Евровидение стали TVORCHI.

София Иванко представит Украину на Детском Евровидении-2020 в Польше.