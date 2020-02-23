В Одесской области разыскивают мальчика 2008 года рождения - Костю Чеботаря, который ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. "Подольским отделом полиции устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Приметы мальчика: рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.

В Одесской области разыскивают мальчика. Фото: od.npu.gov.ua

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят информировать по тел: (050) 554 20 20, (048) 624 20 20 или на спецлинию "102" в Одессе.

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