Бахубали: Рождение легенды. Трамп опубликовал "болливудское" видео, где он играет главную роль
Президент США Дональд Трамп, заявивший о потере Европой культуры из-за мигрантов, опубликовал видео, где показан в главной роли одного из известных фильмов Болливуда - "Бахубали: Рождение легенды".
Видео в неожиданном образе американский лидер выложил в своем Twitter.
"С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!" - подписал он видео. Сам ролик создал один из пользователей соцсети после того, как стало известно о рабочем визите Трампа в Индию.
Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020
Визит Трампа в Индию продлится с 24 по 25 февраля.
Как сообщала "Страна", Трамп разнес киноакадемию за вручение Оскара фильму "Паразиты".
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