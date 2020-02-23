Президент США Дональд Трамп, заявивший о потере Европой культуры из-за мигрантов, опубликовал видео, где показан в главной роли одного из известных фильмов Болливуда - "Бахубали: Рождение легенды".

Видео в неожиданном образе американский лидер выложил в своем Twitter.

"С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!" - подписал он видео. Сам ролик создал один из пользователей соцсети после того, как стало известно о рабочем визите Трампа в Индию.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

Визит Трампа в Индию продлится с 24 по 25 февраля.

Как сообщала "Страна", Трамп разнес киноакадемию за вручение Оскара фильму "Паразиты".

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