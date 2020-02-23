Президент США Дональд Трамп оригинально отреагировал на победу Берни Сандерса на кокусах демпартии в Неваде.

Глава Белого дома назвал демократа "сумасшедшим" и посоветовал не расслабляться, что бы не упустить победу.

"Похоже, сумасшедший Берни чувствует себя хорошо в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабыми... Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя", - написал президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Клинт Иствуд отдал предпочтение Блумбергу перед Трампом.