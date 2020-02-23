Пограничники усилили меры безопасности на границе с аннексированным Крымом. Фото
На административной границе с аннексированным Крымом херсонские пограничники усилили меры безопасности с целью стабилизации обстановки на побережье Черного и Азовского морей.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Госпогранслужбы.
Сообщается, что с целью стабилизации обстановки на административной границе с АР Крым и побережье Черного и Азовского морей, недопущения нарушения пограничного режима, пограничниками проводятся специальные мероприятия по привлечению мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны.
В пограничном отряде сообщили, что в ходе проведения мероприятий основное внимание уделяется осуществлению воздушного поиска нарушителей законодательства Украины, проверке береговой полосы и законности пребывания маломерных плавсредств в море.
Усиленные меры безопасности, патрулирование территории. Фото: facebook.com/dpsuKherson
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