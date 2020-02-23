На административной границе с аннексированным Крымом херсонские пограничники усилили меры безопасности с целью стабилизации обстановки на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского погранотряда Госпогранслужбы.

Сообщается, что с целью стабилизации обстановки на административной границе с АР Крым и побережье Черного и Азовского морей, недопущения нарушения пограничного режима, пограничниками проводятся специальные мероприятия по привлечению мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны.

В пограничном отряде сообщили, что в ходе проведения мероприятий основное внимание уделяется осуществлению воздушного поиска нарушителей законодательства Украины, проверке береговой полосы и законности пребывания маломерных плавсредств в море.

Усиленные меры безопасности, патрулирование территории. Фото: facebook.com/dpsuKherson

Как сообщала "Страна", задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве. А МИД Украины выразило протест в связи с задержанием Россией украинских рыбаков.

Ранее на Азовском море дельфины резвились всего в нескольких метрах от берега.