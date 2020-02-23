В Испании власти планируют ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на 2 года за восхваление диктатуры генерала Франко. Разработка новой статьи уголовного кодекса производится в соответствии с решением правительства о реформе Закона об исторической памяти от 2007 года.

Решение бороться с апологетами франкизма записано в соглашении о создании правительственной коалиции, созданной в январе. По словам профессора политологии Мадридского университета Франсиско Варела Морено, в коалицию вошли Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), ультралевая популистская партия "Подемос" ("Мы можем") и Компартия. Об этом сообщает DW.

Поводом для подобной инициативы стали массовые протесты сторонников Франко в октябре 2019 года, когда останки диктатора, умершего в 1975 году, вынесли из мемориального пантеона в Долине Павших под Мадридом и перезахоронили на обычном городском кладбище. Участники протестов восхваляли диктатора и клеймили существующий политический строй Испании. "В условиях демократии недопустимо прославлять тиранов", - заявила по этому поводу парламентский спикер ИСРП Адриана Ластра. А по мнению зампреда правительства Кармен Кальво, подобные восхваления "оскорбляют память тех, кто погиб в борьбе с диктатурой".

По данным мадридского юриста Рауля Диаса Вакеро, за "восхваление и оправдание диктатуры", скорее всего, будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. Юрист добавил, что подготовка и принятие новой статьи УК может занять несколько месяцев.

Диас Вакеро также отметил, что планируются и другие меры: выделение средств для эксгумации из братских могил останков жертв войны и определения личности погибших. С улиц и площадей уберут еще остающиеся символы времен франкизма. Будут запрещены франкистские организации, а деятелей бывшего режима лишат наград и почетных званий. Планируется также национализировать летнюю резиденцию диктатора в Галисии.

Идея наказывать апологетов франкизма возникла только сейчас, потому что прежнее правительство считало эту меру противоречащей конституции и таковой, которая может подорвать социальный мир в стране. По словам политолога Варелы Морено, теперешнее правительство "настроено более решительно".

Юрист Диас Вакеро считает, что новое положение уголовного кодекса должно четко определить, что именно следует считать восхвалением франкизма. В противном случае, могут возникнуть споры о соответствии этого положения статье Конституции о свободе слова.

Напомним, Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году в результате военного мятежа и трехлетней гражданской войны. Он установил военно-клерикальный режим, крайне репрессивный в первые годы после войны, который просуществовал 40 лет. В стране не было демократических прав и свобод, а любая оппозиционная деятельность жестко пресекалась.

Как сообщала "Страна", несколько лет назад в Мадриде массово зиговали у мавзолея диктатора Франко. Тысячи ультраправых участвовали в антиправительственных протестах.