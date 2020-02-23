В Италии, которая стала центром европейской эпидемии коронавируса Covid-19 (два человека уже умерли - Ред.) число зараженных выросло до 79 человек. Из-за роста угрозы отменили даже три матча чемпионата страны по футболу в серии А.

Об этом пишет Telegram-канал "РИА Новости".

"Игры серии А "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри", которые были запланированы на воскресенье, перенесены на неопределенный срок. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, два человека скончались. В северном регионе Ломбардия на данный момент выявлено 54 случая заражения, второй кластер находится в другом северном регионе Венето", - говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости/t.me

Как сообщала "Страна", в Италии паника из-за коронавируса, блокируют целые города, а украинские заробитчане боятся травли на родине.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что эпидемия коронавируса скоро может выйти из-под контроля.