В Днепровском районе Киева, на перекрестке Петра Запорожца и Перова автомобиль BMW врезался в остановку, где находились люди. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел примерно в 22:00, 22 февраля. BMW ехал по бульвару Перова по направлению в сторону Дарницы, в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил "немца" и столкнулся с ним. В результате удара BMW улетел в остановку, где стояли люди.

К счастью, никто не погиб: люди, которые стояли на остановке, быстро сориентировались, потому спаслись, а водители остались в живых.

Их госпитализировали с травами ног. Обе машины серьезно повреждены. Сотрудники ГосЧС пытались предотвратить их возгорание. На месте ДТП работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Помощь пострадавшим также оказывали активисты ОО "Автопатруль Майдан". Подробности аварии устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве Renault влетел в остановку с людьми, водитель погиб на месте, а его тело вырезали из иномарки.

Напомним, в столице нетрезвый мужчина пытался вскрыть вены прямо на остановке трамвая.

Ранее в центре Киева на остановке замерзших пассажиров подогревали порнографическим видео.