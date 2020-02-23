В датском хосписе скончался знаменитый создатель Lego-фигурки человека 78-летний Йенс Нигард Кнудсен, 30 лет проработавший в компании. У Йенса был боковой амиотрофический склероз.

Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.

Йенс Нигард Кнудсен более чем 30 лет являлся дизайнером в датской компании Lego Group, занимающейся производством развивающих игрушек и конструкторов. Именно он стал одним из создателей ставшей популярной мини-фигурки человека с подвижными руками и ногами, появившейся в конце 1970-х годов.

По данным агентства, Кнудсен умер еще в среду в хосписе на западе Дании. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз - неизлечимое заболевание нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и мышечной атрофии. "Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей", - рассказал Педерсен.



Напомним, боковым амиотрофическим склерозом также страдал знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте 2018 года в возрасте 76 лет.

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