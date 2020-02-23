В Лас-Вегасе состоялся бой-реванш между непобежденными боксерами-супертяжами 31-летним Тайсоном Фьюри и 34-летним Деонтеем Уайлдером. В седьмом раунде после технического нокаута Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Об этом сообщает footballua.tv.

Тайсона Фьюри вынесли на ринг на троне, а Деонтей Уайлдер появился в устрашающей маске. В первом раунде Фьюри бил точнее. Во втором раунде боксеры сцепились у канатов и рефери пришлось их растаскивать после гонга. Фьюри действовал активней, постоянно выкидывая джеб. Американец отвечал редкими контратаками. К третьему раунду Уайлдер пропустил достаточно ударов, после двойки он порывал в нокдауне. В пятом раунде Уайлдер снова упал после удара в корпус. Далее британец продолжил избивать соперника, а в седьмом раунде судье пришлось остановить бой из-за того, что Фьюри зажал оппонента в углу и нанес несколько мощных ударов. Американец остался стоять на ногах, но был не в состоянии продолжать бой.

Напомним, в декабре 2018 года бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью. Долгое время Тайсон вел по очкам, но затем дважды побывал в нокдауне.

Видео: Top Rank Boxing

Как сообщала "Страна", британец Тайсон Фьюри считает украинского боксера Усика своим возможным соперником.

Ранее Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов.