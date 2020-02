Вчера, 22 февраля, сенатор Берни Сандерс выиграл кокусы (это голосование среди членов партии, в отличии от праймериз, где голосуют все избиратели - Ред.) Демократической партии США в штате Невада. Он набрал 46,2% голосов, сообщил телеканал CNN в своем Twitter.

После объявления итогов голосования Берни Сандерс выступил перед своими сторонниками и заявил, что демократам удалось создать мощную коалицию "из всех рас и поколений, и мы собираемся победить в этой стране".

Bernie Sanders addresses supporters after CNN projects he will win the Nevada caucuses: "We have just put together a multigenerational, multiracial coalition, which is going to not only win in Nevada, it's going to sweep this country." #cnnelection https://t.co/2eC6AMtsoh pic.twitter.com/EZpfz2i0OD