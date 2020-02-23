Украинский боксер Денис Беринчик добыл тринадцатую победу на профи-ринге, одолев аргентинца Эктора Сармиенто в Броварах. Беринчик вышел на ринг в образе Халка и провел успешную защиту своего титула WBO International. Украинец победил противника по решению судей - по очкам.

Об этом сообщает УНИАН.

Традиционно для себя Беринчик порадовал поклонников ярким выходом на ринг. На этот раз украинский боксер появился в образе Халка под хит AC/DC и по пути сокрушил несколько стеклянных преград. Беринчик доминировал по ходу поединка и мог завершить его досрочной победой в восьмом раунде, но соперника спас гонг. В итоге украинец одержал победу единогласным решением судей - 117-111, 117-112, 118-110.

В рамках вечера бокса в Броварах свои бои провели Макс Бурсак, который победил россиянина Максима Смирнова, а Дмитрий Митрофанов по очкам выиграл у узбека Улугбека Собирова.

Видео: Интер

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