В Запорожье был убит криминальный авторитет - азербайджанский бандит, известный под псевдонимом "Сарван".

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Запорожской области, как передает "Укринформ".

Так, правоохранители сообщили, что в субботу, 22 февраля, в 18:46 отделение полиции получило сообщение о том, что в машине "скорой" медицинской помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевых ранений в области грудной клетки.

На данный момент стражи порядка проводят первоочередные следственные мероприятия, необходимые для установления обстоятельств и причастных к инциденту.

Также, по информации местных изданий, "Сарван" был причастен к наркорынку в Запорожье и является организатором преступной группировки. Кроме этого, известно и о его связях с "Григорой", который является влиятельным криминальным авторитетом в городе.

Ранее мы публиковали полное видео задержания криминального авторитета Евгения Анисимова, которого называют смотрящим за Запорожьем.

Также "Страна" сообщала о задержании бандита Жени Белого в Мукачево.