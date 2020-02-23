Во время беспорядков в Новых Санжарах, по поводу госпитализации в местном санатории эвакуированных из Уханя, внимание пользователей сети привлекли трое молодых людей в спортивной одежде, которые попали в объективы фото- и видеокамер в тот день.

Так, соцсети называли парней провокаторами, которые с других городов приехали на место инцидента, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Также писали, что это теже люди, что участвовали в акциях против продажи земли под Радой.

Эту же версию озвучил и президент Зеленский.

"Фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые устроили массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

В ответ те парни, которых в СМИ и в соцсетях приняли за приезжих, сами в субботу, 22 февраля, опубликовали видео, в котором опровергли обвинения и заявили, что являются жителями Новых Санжар.

Они также пытались объяснить, чем именно они занимались на митинге.

Стоит отметить, что обращение было записано на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.

Видео: YouTube/ poltavske.ua

Напомним, что в Новых Санжарах местные жители протестовали против прибытия эвакуированных людей из Китая.

Ранее мы писали, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция будет просить суд об аресте минимум семи граждан - участников беспорядков 20 февраля в Новых Санжарах. Некоторые из них скоро получат подозрения.