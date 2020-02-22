Экс-президент Украины Петр Порошенко сравнил главу России Владимира Путина со смертельным вирусом Covid-19.

Об этом Петр Порошенко написал в своем Facebook.

"Владимир Путин - очень опасный враг Украины. И его цель - забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу.

Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит.

Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним - один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата.

Это означает только одно - Украине жизненно необходимы собственные армия, собственный язык и своя церковь. Итак, мы все сделали правильно.

Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - написал экс-президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин заявил, что Украину с Россией "растаскивают", чтобы устранить сильного конкурента в мире.

Так же мы рассказывали, что Путин назвал имя человека, от которого у него нет секретов.