Американский актер и режиссер Клинт Иствуд, который на протяжении долгого времени поддерживал республиканскую партию, считает, что лучшим президентом для США будет не Дональд Трамп а другой миллиардер. Так, легенда мирового кинематографа полагает, что выбор в пользу Майка Блумберга является лучшим в данной ситуации.

Слова кинозвезды передает издание The Wall Street Journal.

Так, Иствуд также заявил, что считает себя "либертарианцем" и добавил, что уважает других людей и их убеждения. Однако актер заявил, что уже устал от "эры политкорректности", во время которой "люди обвиняют друг друга в расизме по поводу и без".

Режиссер считает, что в американской политике также происходит много всего плохого. Так, хотя он одобряет "определенные вещи", которые совершил нынешний президент США Трамп, Иствуд хочет, чтобы американский лидер действовал "более благородно, без твитов и оскорблений".

По мнению кинолегенды, избрание Майка Блумберга на пост президента США - лучшее, что может произойти со страной.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп обвинил участника президентской гонки от демократов Майкла Блумберга в неспособности конкурировать с профессиональными политиками и обозвал лузером.

Также "Страна" сообщала, что возможный кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг, который ранее обещал потратить миллиард на борьбу с Трампом, начал выполнять свою угрозу.