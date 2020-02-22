Министерство обороны Украины потратит 2,4 миллиарда гривен на новые ракетные комплексы. Всего ведомство планирует закупить 3 000 единиц такого вооружения.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

"Планируется закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, в 2020-м на финансирование ракетной программы было выделено на 300 миллионов больше. Так, планируется завершить разработку и испытать комплексы "Нептун" и "Ольха". После того, как эти РК примут на вооружение, будет осуществлена их закупка.

"Следует подчеркнуть, что государственный оборонный заказ формируется по приоритетным потребностям войск, на основе нормативно-правовой базы в этой сфере, с учетом возможностей оборонно-промышленного комплекса и в пределах выделенных объемов финансирования", - добавили в Министерстве.

Напомним, что ранее в Украине прошли успешные испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".

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