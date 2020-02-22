В финале Нацотбора на Евровидение победила группа Go-А, которая теперь будет представлять Украину на Евровидении. Судьи назвали ее "темной лошадкой", ведь музыканты раньше были малоизвестны, однако в итоге получили максимальные баллы и от судей, и от зрителей, а также ощутимую поддержку зала.

Рассказываем, что известно о победителях украинского отбора на конкурс.

Музыканты объединили электронную музыку, фольклорный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и гитару. Группа существует с 2012 года, ее состав менялся 14 раз. Нынешний состав группы: Екатерина Павленко - вокал, Тарас Шевченко - клавишные, Иван Григоряк - гитара, Игорь Диденчук - дудочка.

Все, кроме Игоря Диденчука раньше играли тяжелый рок, а Тарас Шевченко был еще и в рэп-группе. Вокалистка Екатерина Павленко также работает руководителем хора ветеранов. Она использует аутентичную технику вокала, то есть такую, которая использовалась непосредственно народными исполнителями в селах. Екатерина рассказывала, что украинские песни уникальны техникой добывания звуков, которой больше нет нигде в мире. И что она рада популяризировать украинскую песню.

Группа Go-A. Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 Go-A из максимальных восьми, получили 7 баллов от зрителей и 6 от судей. Тогда вокалистка рассказала, что они в первый раз на телевидении. Позже выяснилось, что на жеребьевке 16 участников к неизвестным музыкантам никто не подошел из журналистов, которые были заняты Элиной Иващенко и Ассоль.

Однако после первого полуфинала, когда они вышли в тройку лидеров, все изменилось. Музыканты для конкурса выбрали песню "Соловей" на украинском языке.

"Я будут за вас болеть. Мне очень понравилось" - сказал после выступления Андрей Данилко, который был на Нацотборе одним из судей. Другой судья Виталий Дроздов сделал замечание, что в аранжировке не хватает "воздуха", а номер нужно доработать.

После выступления в финале Андрей Данилко заявил: "Вы лучшие. Вы мои фавориты. Стильно, есть какой-то образ странненький, как я люблю. Вы выделяетесь среди других артистов".

"Есть какая-то магия" - добавил Виталий Дроздов. А Тина Кароль отметила, что музыканты разорвали зал, ведь больше никому так не аплодировали.