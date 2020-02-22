В скором будущем реагировать на распространение смертельного коронавируса станет еще сложнее из-за сужающегося окна возможностей борьбы с эпидемией.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает CNBC.

"Окно возможностей еще существует, но оно сужается. Нужно действовать быстро, прежде чем оно совсем закроется", - сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ также отметил, что вспышка эпидемии коронавируса "все еще может пойти в любом направлении".

Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне быстрого распространения вируса в Европе. Так, на севере Италии уже зафиксировано 50 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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