Полиция переквалифицировала дело возбужденное по факту смерти Сергея Старицкого, экс-главы правления телеканала "Интер" (в 2006 году - Ред.) и руководителя одной из крупнейших рекламных компаний Украины Atlantic Group. Теперь правоохранители будут расследовать трагедию как умышленное убийство.

Стражи порядка рассказали, что в доме, где погиб Старицкий, находились три человека, когда произошло непоправимое.

"Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина (экс-министра иностранных дел Леонида Кожары - Ред.)", - рассказали в полиции.

Сообщается, что для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, Старицкого обнаружили застреленным в доме бывшего главы МИД 21 февраля. Ранее дело расследовалось как самоубийство.

Также мы приводили слова товарища Старицкого, который утверждает, что тот не мог самостоятельно свести счеты с жизнью.