Культовый американский режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. Первенца родила его супруга Даниэла Пик в Израиле.

Об этом информирует издание "Вести Израиль".

Сообщается, что у 56-летнего кинематографиста и 36-летней модели родился мальчик. Ребенок появился на свет в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве. Стоит отметить, что пара официально закрепила свои отношения узами брака не так давно, в ноябре 2018 года. Это первый брак в жизни обоих звезд.

Напомним, что режиссер планирует снять картину, которая подведет итоги всех его предыдущих работ. Об этом Тарантино заявил во время презентации своего крайнего фильма "Однажды в Голливуде" в Москве.

Также мы писали о том, что последнее детище режиссера получило только две статуэтки Оскар в этом году.